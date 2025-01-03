Андреева назвала теннисных игроков из «старой школы», которые являются для неё примером

16-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева назвала своих любимых теннисных игроков «старой школы», которые являются для неё примерами.

«Я смотрю все виды тенниса. Иногда смотрю старые матчи Мартины Хингис, а также Штеффи Граф. Они — легенды… Поэтому просто стараюсь брать с них пример и смотреть, что они делают на корте, чтобы, может быть, что-то перенять. Мне также очень нравится смотреть на Дастина Брауна, когда он играл. Он очень интересный спортсмен. Так что я смотрю много тенниса. Знаю почти всех», — сказала Андреева в интервью на корте.

Ранее Мирра Андреева одержала победу над Онс Жабер, занимающей 42-ю строчку в рейтинге WTA, в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).