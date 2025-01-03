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Григор Димитров вышел в полуфинал турнира в Брисбене на отказе соперника

Григор Димитров вышел в полуфинал турнира в Брисбене на отказе соперника
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10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Его соперник, местный теннисист Джордан Томпсон, отказался от борьбы при счёте 1:6, 1:2 из-за травмы.

Брисбен (м). 1/4 финала
03 января 2025, пятница. 09:00 МСК
Джордан Томпсон
26
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
1 		1
6 		2
         
Григор Димитров
10
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Встреча продолжалась всего 46 минут. В её рамках оба соперника по разу выполнили подачи навылет и допустили по одной двойной ошибке. Однако Томпсон не смог заработать ни одного брейк-пойнта, а Димитров реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Далее Димитров встретится с 28-й ракеткой мира чехом Иржи Легечкой. Турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Действующим чемпионом является Григор Димитров.

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