Мирра Андреева — пятый игрок за 20 лет, кто достиг 4 полуфинала WTA до совершеннолетия

16-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева стала пятой теннисисткой за последние 20 лет, кому удалось достичь четыре полуфинала на турнирах WTA до наступления совершеннолетия. Россиянке только в наступившем 2025 году исполнится 18 лет. Мирра родилась 29 апреля.

За последнюю почти четверть века это удавалось лишь соотечественнице Андреевой пятикратной победительнице ТБШ Марии Шараповой и Николь Вайдишовой и Михаэлле Крайчек (обе — Чехия), Татьяне Головин (Франция) и Коко Гауфф (США).

Сегодня, 3 января, Мирра Андреева одержала победу над Онс Жабер, занимающей 42-ю строчку в рейтинге WTA, в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Россиянка уверенно обыграла соперницу со счётом 6:4, 7:6 (7:2) и вышла в полуфинал соревнований.