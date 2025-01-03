Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

В WTA прокомментировали ситуацию с Вуковым, тренер Рыбакиной действительно отстранён

В WTA прокомментировали ситуацию с Вуковым, тренер Рыбакиной действительно отстранён
Аудио-версия:
Комментарии

В женской теннисной ассоциации (WTA) прокомментировали ситуацию с бывшим тренером шестой ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной — хорватским тренером Стефано Вуковым. Организация подтвердила информацию, что специалист действительно отстранён.

«WTA подтверждает, что Стефано Вуков в настоящее время отстранён от участия в соревнованиях. Он ожидает результатов независимого расследования возможного нарушения Кодекса поведения WTA. В связи с временным отстранением господин Вуков в настоящее время не имеет права на получение удостоверения WTA.

Хотя WTA обычно не комментирует текущие расследования, мы считаем необходимым прояснить этот вопрос в связи с недавно появившимися публичными заявлениями, которые искажают ситуацию. На данный момент мы не будем предоставлять дополнительную информацию», — говорится в заявлении представителя WTA, на которое ссылается The Athletic.

Материалы по теме
Рыбакина вернула скандального тренера, который грубо с ней обращался. А как же Иванишевич?
Рыбакина вернула скандального тренера, который грубо с ней обращался. А как же Иванишевич?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android