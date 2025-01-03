В WTA прокомментировали ситуацию с Вуковым, тренер Рыбакиной действительно отстранён

В женской теннисной ассоциации (WTA) прокомментировали ситуацию с бывшим тренером шестой ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной — хорватским тренером Стефано Вуковым. Организация подтвердила информацию, что специалист действительно отстранён.

«WTA подтверждает, что Стефано Вуков в настоящее время отстранён от участия в соревнованиях. Он ожидает результатов независимого расследования возможного нарушения Кодекса поведения WTA. В связи с временным отстранением господин Вуков в настоящее время не имеет права на получение удостоверения WTA.

Хотя WTA обычно не комментирует текущие расследования, мы считаем необходимым прояснить этот вопрос в связи с недавно появившимися публичными заявлениями, которые искажают ситуацию. На данный момент мы не будем предоставлять дополнительную информацию», — говорится в заявлении представителя WTA, на которое ссылается The Athletic.