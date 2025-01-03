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Андреева и Шнайдер вышли в финал парного турнира в Брисбене. Там их ждёт Анна Калинская

Андреева и Шнайдер вышли в финал парного турнира в Брисбене. Там их ждёт Анна Калинская
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Серебряные призёры Олимпиады-2024 российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер уверенно вышли в финал парного турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В полуфинальном матче Андреева и Шнайдер со счётом 7:5, 6:2 обыграли японский дуэт Суко Аояма и Эри Ходзуми.

Брисбен — парный разряд (ж). 1/2 финала
03 января 2025, пятница. 10:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Суко Аояма
Япония
Суко Аояма
Эри Ходзуми
Япония
Эри Ходзуми
С. Аояма Э. Ходзуми

Встреча пар продлилась 1 час 16 минут. В её рамках Мирра и Диана пять раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету их японских соперниц ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В титульном матче турнира в Брисбене Андреева и Шнайдер сразятся с русско-австралийским дуэтом Анна Калинская и Присцилла Хон.

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