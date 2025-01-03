Андреева и Шнайдер вышли в финал парного турнира в Брисбене. Там их ждёт Анна Калинская

Серебряные призёры Олимпиады-2024 российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер уверенно вышли в финал парного турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В полуфинальном матче Андреева и Шнайдер со счётом 7:5, 6:2 обыграли японский дуэт Суко Аояма и Эри Ходзуми.

Встреча пар продлилась 1 час 16 минут. В её рамках Мирра и Диана пять раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету их японских соперниц ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В титульном матче турнира в Брисбене Андреева и Шнайдер сразятся с русско-австралийским дуэтом Анна Калинская и Присцилла Хон.