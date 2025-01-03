Мухова обыграла Паолини и вывела сборную Чехии вперёд в 1/4 финала United Cup

Завершился матч 1/4 финала турнира United Cup — 2025, в котором встретились четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини и чешская спортсменка Каролина Мухова, занимающая 22-е место в рейтинге WTA. Мухова неожиданно оказалась сильнее соперницы со счётом 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 42 минут. Паолини не выполнила ни одной подачи навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Муховой пять эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

В следующем матче между командами Италии и Чехии Томаш Махач сыграет с Флавио Коболли. Если Махач не одержит победу над более низкорейтинговым соперником, то решающим поединком станет микст.