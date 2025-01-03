Мухова обыграла Паолини и вывела сборную Чехии вперёд в 1/4 финала United Cup
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Завершился матч 1/4 финала турнира United Cup — 2025, в котором встретились четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини и чешская спортсменка Каролина Мухова, занимающая 22-е место в рейтинге WTA. Мухова неожиданно оказалась сильнее соперницы со счётом 6:2, 6:2.
United Cup. 1/4 финала
03 января 2025, пятница. 09:40 МСК
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|2
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|6
Каролина Мухова
К. Мухова
Матч продолжался 1 час 42 минут. Паолини не выполнила ни одной подачи навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Муховой пять эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.
В следующем матче между командами Италии и Чехии Томаш Махач сыграет с Флавио Коболли. Если Махач не одержит победу над более низкорейтинговым соперником, то решающим поединком станет микст.
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