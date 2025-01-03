Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина сама пыталась убедить WTA разрешить Вукову вновь тренировать её

Елена Рыбакина сама пыталась убедить WTA разрешить Вукову вновь тренировать её
Комментарии

Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сама пыталась убедить женскую ассоциацию тенниса (WTA) разрешить хорватскому тренеру Стефано Вукову вновь её тренировать.

«Согласно источникам, знакомым с ходом расследования, Рыбакина в течение нескольких месяцев контактировала с WTA, пытаясь опровергнуть обвинения и добиться того, чтобы Вуков мог снова тренировать её.

Источники, близкие к последним событиям в жизни Рыбакиной и проинформированные о ходе расследования, сообщили, что Рыбакина и Вуков регулярно общались и продолжают общаться перед каждым её матчем», — сообщается в исследовательском материале авторитетного издания The Athletic.

Материалы по теме
Елена Рыбакина может бойкотировать турниры WTA из-за ситуации с тренером Вуковым
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android