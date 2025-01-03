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Стало известно, как Иванишевич отреагировал на возвращение Вукова в команду Рыбакиной

Стало известно, как Иванишевич отреагировал на возвращение Вукова в команду Рыбакиной
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Стало известно, как нынешний тренер шестой ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной Горан Иванишевич отреагировал на возвращение в команду Стефано Вукова, ранее работавшего с бывшей россиянкой.

«Их сотрудничество стало напряжённым после того, как Елена объявила, что Вуков снова вернётся в её команду. Это случилось всего через несколько недель после того, как Иванишевич начал работать с ней. Иванишевич, у которого заключён краткосрочный контракт (что не редкость в теннисе), был застигнут врасплох заявлением подопечной. Неясно, останется ли Иванишевич в команде Елены, если Вуков в будущем сможет снова стать фактическим тренером Рыбакиной», — сообщается в исследовательском материале авторитетного издания The Athletic.

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