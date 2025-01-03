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Томаш Махач обыграл Коболли и вывел сборную Чехии в полуфинал United Cup

Томаш Махач обыграл Коболли и вывел сборную Чехии в полуфинал United Cup
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Завершился матч 1/4 финала турнира United Cup — 2025, в котором встретились 25-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач и итальянский спортсмен Флавио Коболли, занимающий 32-е место в рейтинге ATP. Махач оказался сильнее соперника со счётом 6:1, 6:2.

United Cup. 1/4 финала
03 января 2025, пятница. 11:40 МСК
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

Матч продолжался 1 час 42 минуты. Махач не выполнил ни одной подачи навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Коболли пять эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Ранее победу над Жасмин Паолини одержала Каролина Мухова. Благодаря этому сборная Чехии выходит в полуфинал соревнований.

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