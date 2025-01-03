Томаш Махач обыграл Коболли и вывел сборную Чехии в полуфинал United Cup
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Завершился матч 1/4 финала турнира United Cup — 2025, в котором встретились 25-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач и итальянский спортсмен Флавио Коболли, занимающий 32-е место в рейтинге ATP. Махач оказался сильнее соперника со счётом 6:1, 6:2.
United Cup. 1/4 финала
03 января 2025, пятница. 11:40 МСК
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
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Томаш Махач
Т. Махач
Матч продолжался 1 час 42 минуты. Махач не выполнил ни одной подачи навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Коболли пять эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.
Ранее победу над Жасмин Паолини одержала Каролина Мухова. Благодаря этому сборная Чехии выходит в полуфинал соревнований.
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