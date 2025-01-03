Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Брисбене, где сразится с Миррой Андреевой
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Первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в 1/2 финала турнира в Брисбене. Белорусская теннисистка оказалась сильнее 44-го номера мирового рейтинга Мари Боузковой из Чехии. Счёт — 6:3, 6:4.
Брисбен (ж). 1/4 финала
03 января 2025, пятница. 11:40 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
44
Мари Боузкова
М. Боузкова
Встреча на турнире категории WTA-500 продолжалась 1 час 45 минут. За это время Соболенко совершила пять подач навылет и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. Боузкова выполнила две подачи навылет и реализовала один из пяти брейк-пойнтов. Обе теннисистки не допустили ни одной двойной ошибки.
В следующем круге турнира Арина Соболенко сразится с 16-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой, которая в своём полуфинале обыграла тунисскую спортсменку Онс Жабер.
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