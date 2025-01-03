Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Брисбене, где сразится с Миррой Андреевой

Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Брисбене, где сразится с Миррой Андреевой
Комментарии

Первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в 1/2 финала турнира в Брисбене. Белорусская теннисистка оказалась сильнее 44-го номера мирового рейтинга Мари Боузковой из Чехии. Счёт — 6:3, 6:4.

Брисбен (ж). 1/4 финала
03 января 2025, пятница. 11:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Мари Боузкова
44
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова

Встреча на турнире категории WTA-500 продолжалась 1 час 45 минут. За это время Соболенко совершила пять подач навылет и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. Боузкова выполнила две подачи навылет и реализовала один из пяти брейк-пойнтов. Обе теннисистки не допустили ни одной двойной ошибки.

В следующем круге турнира Арина Соболенко сразится с 16-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой, которая в своём полуфинале обыграла тунисскую спортсменку Онс Жабер.

Материалы по теме
Мирра Андреева переиграла Онс Жабер и вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Брисбене
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android