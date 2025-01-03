Новак Джокович не смог выйти в 1/2 финала Брисбена. Он в двух сетах уступил Райлли Опелке

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти в полуфинал на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). В матче 1/4 финала он уступил бывшей 17-й ракетке мира американцу Райлли Опелке со счётом 7:6 (8:6), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Джокович восемь раз подал навылет и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Опелки 16 эйсов и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных. Также оба теннисиста допустили по одной двойной ошибке.

Далее Райлли Опелка встретится с 31-й ракеткой мира из Франции 21-летним теннисистом Джованни Мпетчи Перрикаром. Турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Действующим чемпионом является болгарин Григор Димитров.