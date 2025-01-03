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Определились полуфинальные пары United Cup — 2025

Определились полуфинальные пары United Cup — 2025
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Сегодня, 3 января, состоялись последние матчи стадии четвертьфинала на командном турнире United Cup — 2025, который проходит в Австралии с 27 декабря по 5 января. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с определившимися по итогам дня полуфинальными парами турнира.

  • Казахстан — Польша
  • США — Чехия

Напомним, сборная Казахстана в своей стадии 1/4 финала обыграла немецких спортсменов с общим счётом 2:1. Польша уверенно забрала победу у команды Великобритании (3:0). США с таким же счётом оказались сильнее сборной Китая. Чешские атлеты сегодня, 3 декабря, завершили стадию четвертьфинала благодаря победам Каролины Муховой и Томаша Махача в личном разряде.

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