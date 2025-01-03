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Маннарино: многие французы ушли на пенсию, поэтому Фису и Умберу надо использовать шансы

Маннарино: многие французы ушли на пенсию, поэтому Фису и Умберу надо использовать шансы
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Бывшая 17-я ракетка мира Андриан Маннарино ярко высказался о французском поколении молодых теннисистов.

«Артюр Фис и Уго Умбер показывают невероятный уровень игры. Вполне логично, что они зашли по рейтингу так далеко. Многие игроки нашей страны отправились на пенсию, так что пришло время молодым теннисистам воспользоваться своими шансами. Посмотрим, как всё обернётся в конце их карьер, но для французского тенниса всё, что сейчас происходит, это в любом случае здорово», — приводит слова Маннарино Punto de Break.

Отметим, что сейчас многие теннисные эксперты выделяют ещё одного молодого француза, 31-ю ракетку мира французского теннисиста Джованни Мпетчи Перрикара, который обладает невероятно сильной подачей.

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