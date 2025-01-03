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Селиваненко: отличный старт сезона для Андреевой — Мирра обновила карьерную высоту

Селиваненко: отличный старт сезона для Андреевой — Мирра обновила карьерную высоту
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Член комитета Международного зала теннисной славы, вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал выход 16-й ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой в полуфинал турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Ранее она со счётом 6:4, 7:6 (7:2) обыграла Онс Жабер.

Брисбен (ж). 1/4 финала
03 января 2025, пятница. 07:10 МСК
Онс Жабер
42
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		7 7
         
Мирра Андреева
16
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Мирра и Диана взяли отличный старт в Новом году, дойдя до финала в первом же совместном турнире в этом сезоне. Они демонстрируют при этом уверенную и слаженную игру. Ну а Мирра и в одиночке обновила новую карьерную высоту, войдя в число 15 сильнейших в мире. Так что получилось отличное начало нового сезона», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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