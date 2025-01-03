Селиваненко: отличный старт сезона для Андреевой — Мирра обновила карьерную высоту

Член комитета Международного зала теннисной славы, вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал выход 16-й ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой в полуфинал турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Ранее она со счётом 6:4, 7:6 (7:2) обыграла Онс Жабер.

«Мирра и Диана взяли отличный старт в Новом году, дойдя до финала в первом же совместном турнире в этом сезоне. Они демонстрируют при этом уверенную и слаженную игру. Ну а Мирра и в одиночке обновила новую карьерную высоту, войдя в число 15 сильнейших в мире. Так что получилось отличное начало нового сезона», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.