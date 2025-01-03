Андрей Чесноков рассказал, в чём стоит прибавить Даниилу Медведеву

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков рассказал, в чём стоит прибавить пятой ракетке мира российскому теннисисту Даниилу Медведеву.

«Для игрока топ-10 Даниил Медведев должен дорабатывать мячи с лёту, найти стабильность при второй подаче. Он потерял много очков именно из-за этого и должен совершенствовать свою игру. Для теннисиста такого уровня Даниил допускает очень много невынужденных ошибок. Я видел, как Даниил работает с Жилем Сервара – это каторга.

Даниил очень далеко стоит от задней линии. Не очень просто бегать пять-шесть метров. Может, он чувствует себя комфортно, но нельзя так далеко стоять на приёме. Другие игроки используют этот момент, чтобы выиграть очки. Я понимаю, когда Даниил играет с игроками с 50-х или 70-х мест в рейтинге. Окей, это может пройти. Но в матчах с топ-игроками это нужно менять», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.