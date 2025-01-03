Аслан Карацев вышел в финал «челленджера» в Нонтхабури

287-я ракетка мира российский теннисист Аслен Карацев вышел в финал «челленджера» в Нонтхабури (Таиланд). В полуфинале он обыграл 399-ю ракетку мира бельгийца Киммера Коппеянса со счётом 6:3, 6:1.

В рамках встречи Карацев четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Коппеянса семь эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В финале Аслан Карацев сразится с 162-й ракеткой мира из Франции Грегуаром Баррером, который в полуфинале обошёл японца Рэи Сакамото со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (8:6). Отметим, Аслан Карацев вышел в первый финал с августа 2020 года.