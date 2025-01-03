«Абсолютно заслуженно». Джокович отреагировал на поражение в матче с Опелкой в Брисбене
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на поражение в матче 1/4 финала с американцем Райлли Опелкой на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).
Фото: Страница Новака Джоковича в социальной сети
«Потрясающий теннис, Райлли. Абсолютно заслуженно. Удачи», — написал Джокович в социальных сетях.
Брисбен (м). 1/4 финала
03 января 2025, пятница. 13:45 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
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293
Райлли Опелка
Р. Опелка
Матч Новака Джоковича и Райлли Опелки завершился со счётом 7:6 (8:6), 6:3. Далее американец встретится с 31-й ракеткой мира из Франции 21-летним теннисистом Джованни Мпетчи Перрикаром.
Напомним, турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Действующим чемпионом является болгарин Григор Димитров.
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