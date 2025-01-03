Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Абсолютно заслуженно». Джокович отреагировал на поражение в матче с Опелкой в Брисбене

«Абсолютно заслуженно». Джокович отреагировал на поражение в матче с Опелкой в Брисбене
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на поражение в матче 1/4 финала с американцем Райлли Опелкой на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).

Фото: Страница Новака Джоковича в социальной сети

«Потрясающий теннис, Райлли. Абсолютно заслуженно. Удачи», — написал Джокович в социальных сетях.

Брисбен (м). 1/4 финала
03 января 2025, пятница. 13:45 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3
7 8 		6
         
Райлли Опелка
293
США
Райлли Опелка
Р. Опелка

Матч Новака Джоковича и Райлли Опелки завершился со счётом 7:6 (8:6), 6:3. Далее американец встретится с 31-й ракеткой мира из Франции 21-летним теннисистом Джованни Мпетчи Перрикаром.

Напомним, турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Действующим чемпионом является болгарин Григор Димитров.

Календарь турнира в Брисбене
Сетка турнира в Брисбене
Материалы по теме
Новак Джокович не смог выйти в 1/2 финала Брисбена. Он в двух сетах уступил Райлли Опелке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android