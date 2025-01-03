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Турнир WTA-500 в Брисбене: результаты игрового дня 3 января

Турнир WTA-500 в Брисбене: результаты игрового дня 3 января
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Сегодня, 3 января, завершились четвертьфинальные матчи на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Теннис. WTA-500. Брисбен (Австралия). Результаты 3 января. 1/4 финала:

  • Ангелина Калинина (Украина) — Кимберли Биррелл (Австралия) — 4:6, 6:1, 7:5;
  • Онс Жабер (Тунис) — Мирра Андреева (Россия) — 4:6, 6:7 (2:7);
  • Эшлин Крюгер (США) — Полина Кудерметова (Россия) — 6:7 (5:7), 3:6;
  • Арина Соболенко (Беларусь) — Мари Боузкова (Чехия) — 6:3, 6:4.

Напомним, турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Действующей чемпионкой соревнований является Елена Рыбакина из Казахстана.

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