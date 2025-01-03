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Турнир ATP-250 в Брисбене: результаты игрового дня 3 января

Турнир ATP-250 в Брисбене: результаты игрового дня 3 января
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Сегодня, 3 января, завершились четвертьфинальные матчи на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. Турнир ATP-250. Брисбен (Австралия). Результаты 3 января:

  • Николас Харри (Чили) — Иржи Легечка (Чехия) — 4:6, 4:6;
  • Джордан Томпсон (Австралия) — Григор Димитров (Болгария) — 1:6, 1:2 (отказ);
  • Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Якуб Меншик (Чехия) — 7:5, 7:6 (7:5);
  • Новак Джокович (Сербия) — Райлли Опелка (США) — 6:7 (6:8), 3:6.

Турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Действующим чемпионом является болгарин Григор Димитров.

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