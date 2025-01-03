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Опелка — о победе над Джоковичем в Брисбене: в матчах с ним все готовы идти ва-банк

Опелка — о победе над Джоковичем в Брисбене: в матчах с ним все готовы идти ва-банк
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293-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка высказался о победе над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).

«Он величайший игрок, которого когда-либо видел этот спорт. Тяжело находиться на его месте – он может сколько угодно готовиться к матчу, но нужно понимать, что нам против него терять нечего. Так что ты с ним играешь свободнее, больше рискуешь. Потому что, если играть на обычном уровне или даже чуть выше обычного уровня, он победит. Тяжело быть на его месте, потому что во встречах с ним все готовы идти ва-банк. В такие дни, когда у меня всё получается, всё может пойти в мою пользу», – сказал Опелка в интервью на корте.

Брисбен (м). 1/4 финала
03 января 2025, пятница. 13:45 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3
7 8 		6
         
Райлли Опелка
293
США
Райлли Опелка
Р. Опелка

Напомним, матч Опелки и Джоковича завершился со счётом 7:6 (8:6), 6:3. Далее американец встретится с 31-й ракеткой мира из Франции 21-летним теннисистом Джованни Мпетчи Перрикаром.

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