Опелка — о победе над Джоковичем в Брисбене: в матчах с ним все готовы идти ва-банк

293-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка высказался о победе над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).
«Он величайший игрок, которого когда-либо видел этот спорт. Тяжело находиться на его месте – он может сколько угодно готовиться к матчу, но нужно понимать, что нам против него терять нечего. Так что ты с ним играешь свободнее, больше рискуешь. Потому что, если играть на обычном уровне или даже чуть выше обычного уровня, он победит. Тяжело быть на его месте, потому что во встречах с ним все готовы идти ва-банк. В такие дни, когда у меня всё получается, всё может пойти в мою пользу», – сказал Опелка в интервью на корте.
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Напомним, матч Опелки и Джоковича завершился со счётом 7:6 (8:6), 6:3. Далее американец встретится с 31-й ракеткой мира из Франции 21-летним теннисистом Джованни Мпетчи Перрикаром.
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