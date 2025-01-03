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«С нетерпением жду встречи». Соболенко — о предстоящем матче с Андреевой в Брисбене

«С нетерпением жду встречи». Соболенко — о предстоящем матче с Андреевой в Брисбене
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящем полуфинальном матче с 16-й ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).

«Мы играли на выставке в Абу-Даби. Так что узнала её немного лучше. Она хороший человек и отличный игрок. В прошлом у нас были неплохие поединки. С нетерпением жду завтрашней встречи с ней», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Брисбен (ж). 1/2 финала
04 января 2025, суббота. 11:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
16
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

В четвертьфинале турнира в Брисбене Арина Соболенко обыграла 44-ю ракетку мира из Чехии Мари Боузкову со счётом 6:3, 6:4. Мирра Андреева на этой же стадии обошла 42-й номер рейтинга Онс Жабер со счётом 6:4, 7:6 (7:2).

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