«С нетерпением жду встречи». Соболенко — о предстоящем матче с Андреевой в Брисбене

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящем полуфинальном матче с 16-й ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).

«Мы играли на выставке в Абу-Даби. Так что узнала её немного лучше. Она хороший человек и отличный игрок. В прошлом у нас были неплохие поединки. С нетерпением жду завтрашней встречи с ней», — сказала Соболенко в интервью на корте.

В четвертьфинале турнира в Брисбене Арина Соболенко обыграла 44-ю ракетку мира из Чехии Мари Боузкову со счётом 6:3, 6:4. Мирра Андреева на этой же стадии обошла 42-й номер рейтинга Онс Жабер со счётом 6:4, 7:6 (7:2).