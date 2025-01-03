Турнир ATP-250 в Гонконге: результаты матчей 3 января

Сегодня, 3 января, на прошли четвертьфинальные матчи на турнире категории ATP-250 в Гонконге. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. ATP-250. Гонконг. Результаты матчей 3 января:

Александр Мюллер (Франция) — Артюр Фис (Франция) — 3:6, 6:3, 6:1;

Хауме Мунар (Испания) — Лоренцо Музетти (Италия) — 2:6, 7:6 (7:4), 7:5;

Фабиан Марожан (Венгрия) — Цзюнчэн Шан (Китай) — 6:1, 3:6, 4:6;

Кей Нисикори (Япония) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:3, 3:6, 2:6.

Напомним, соревнования в Гонконге проходят с 30 декабря по 5 января. Действующим чемпионом является россиянин Андрей Рублёв, который в этом году завершил выступление на турнире. Во втором круге он уступил Фабиану Марожану.