Азаренко — о проблемах с коленом: моё тело отреагировало не так хорошо, как я надеялась

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Виктория Азаренко в социальных сетях высказалась о возвращении на соревнования после проблем с коленом.

«Я так рада вернуться на корт после перерыва в теннисе. Мне было очень приятно снова оказаться перед публикой, я искренне оценила её энергию и поддержку. Сравнивая этот опыт с моим последним событием в сентябре, почувствовала совсем другую и гораздо более позитивную энергию, за что очень благодарна.

Но впереди ещё много работы. Моё тело вчера отреагировало не так хорошо, как я надеялась, но, к счастью, пока никаких плохих новостей нет. Приму это как шаг вперёд и сосредоточусь на подготовке к тому, что будет дальше.

Спасибо всем за невероятную поддержку и огромное спасибо замечательным людям в Брисбене за организацию такого фантастического мероприятия», — написала Азаренко в социальных сетях.

Напомним, Виктория Азаренко в третьем круге турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) уступила 44-й ракетке мира из Чехии Мари Боузковой со счётом 4:6, 4:6.