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Турнир WTA-250 в Окленде: результаты игрового дня 3 января

Турнир WTA-250 в Окленде: результаты игрового дня 3 января
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Сегодня, 3 января, завершились два четвертьфинальных матча на турнире категории WTA-250 в Окленде (Австралия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-250. Окленд (Австралия). Результаты 3 января:

  • Бернарда Пера (США) — Робин Монтгомери (США) — 4:6, 4:6;
  • Наоми Осака (Япония) — Хейли Баптист (США) — 6:7, 6:1, 6:2.

Турнир в Окленде проходит с 30 декабря по 5 января. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф. На турнире выступала 83-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева. Она уступила американке Кэти Волынец в первом круге соревнований.

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