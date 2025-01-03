Турнир WTA-250 в Окленде: результаты игрового дня 3 января

Сегодня, 3 января, завершились два четвертьфинальных матча на турнире категории WTA-250 в Окленде (Австралия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-250. Окленд (Австралия). Результаты 3 января:

Бернарда Пера (США) — Робин Монтгомери (США) — 4:6, 4:6;

Наоми Осака (Япония) — Хейли Баптист (США) — 6:7, 6:1, 6:2.

Турнир в Окленде проходит с 30 декабря по 5 января. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф. На турнире выступала 83-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева. Она уступила американке Кэти Волынец в первом круге соревнований.