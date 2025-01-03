Шнайдер — о звёздной болезни: у меня проблем с этим нет

13-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер заявила, что не столкнулась со звёздной болезнью после успешного выступления на Олимпийских играх — 2024. В паре с Миррой Андреевой она завоевала серебро Игр в Париже.

«У меня проблем с этим нет. Звёздной болезни нет и не будет. Как я себя вела до Олимпиады, так веду и после. У меня хорошее воспитание, досталось от родителей», — приводит слова Шнайдер ТАСС.

Помимо серебра Олимпиады, Шнайдер успешно выступала на протяжении всего прошедшего сезона. Она обновила карьерный рекорд в рейтинге WTA. На счету спортсменки четыре победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах «Большого шлема» является выход в четвёртый круг Открытого чемпионата США в 2024 году.