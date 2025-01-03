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Кузнецова восхитилась выступлением российских теннисисток на турнире в Брисбене

Кузнецова восхитилась выступлением российских теннисисток на турнире в Брисбене
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова высоко коценила выступление российских теннисисток на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).

«С самого начала сезона нас радуют юные российские теннисистки, выступающие сейчас в Австралии. Мирра Андреева попадает в четвёртый полуфинал в своей карьере — в Брисбене она одолела Онс Жабер! Дальше Мирре предстоит сразиться с Ариной Соболенко. Также в 1/2 финала вышла Полина Кудерметова, это её первый полуфинал на уровне WTA-500. Вполне вероятен русский финал, будем ждать!

В парном разряде у наших девчонок тоже всё отлично. В финал прошла Аня Калинская в паре с австралийкой Присциллой Хон. В финале они сыграют с парой Андреева/Шнайдер. Девчонки, молодцы!» — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

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