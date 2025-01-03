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Экс-россиянка Сэвилл верит, что де Минор выиграет турнир «Большого шлема» в 2025 году

Экс-россиянка Сэвилл верит, что де Минор выиграет турнир «Большого шлема» в 2025 году
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108-я ракетка мира, экс-россиянка Дарья Сэвилл (Гаврилова) заявила, что девятая ракетка мира австралиец Алекс де Минор имеет шансы на титул турнира «Большого шлема» в 2025 году.

«Я призываю его выйти в финал турнира «Большого шлема» в этом сезоне. Просто очень верю в него. Предположу, что в прошлом году он вышел в три четвертьфинала мэйджоров. Думаю, что он верит в возможность выиграть титул в этом сезоне. Он знает, где его место, и я поддержу его», — приводит слова Сэвилл пресс-служба Открытого чемпионата Австралии.

В сезоне-2024 де Минор стал победителем турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) и ATP-500 в Акапулько (Мексика). Австралиец также квалифицировался на Итоговый турнир ATP, но занял последнее место в групповом этапе.

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