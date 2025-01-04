Наоми Осака впервые с 2022 года вышла в полуфинал турнира WTA

Вчера, 3 января, бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака вышла в полуфинал турнира категории WTA-250 в Окленде (Австралия). Ранее спортсменка играла в полуфиналах турниров WTA в 2022 году в Майами (США).

Турнир в Окленде проходит с 30 декабря по 5 января. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.

Наоми Осака по два раза выигрывала Australian Open (2019, 2021) и US Open (2018, 2020). Всего она завоевала семь титулов на уровне WTA-тура в одиночном разряде. 2024 год японская теннисистка закончила на 58-м месте в рейтинге. Ранее она призналась, что будет готова завершить карьеру в случае отсутствия прогресса в результатах.