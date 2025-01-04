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Дарья Касаткина отреагировала на критику своих результатов в социальных сетях

Дарья Касаткина отреагировала на критику своих результатов в социальных сетях
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Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина ответила пользователю социальных сетей, который упрекнул спортсменку в слабых результатах на важных турнирах.

«Касаткина последовательна», — написал пользователь, опубликовав таблицу результатов Дарьи на крупных турнирах в 2024 году.

«Не знала, что тебя это так волнует», — ответила Касаткина.

Ранее Дарья Касаткина сенсационно проиграла 107-й ракетке рейтинга — своей соотечественнице Полине Кудерметовой — в третьем круге турнира WTA-500 в Брисбене со счётом 6:1, 2:6, 5:7. Турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 1 520 600.

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