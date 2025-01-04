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Арина Соболенко подписала контракт с рекламным агентством Наоми Осаки

Арина Соболенко подписала контракт с рекламным агентством Наоми Осаки
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко заключила контракт с менеджерским агентством Evolve, запущенным Наоми Осакой и агентом японки Стюартом Дьюгидом. Об этом сообщил в социальных сетях официальный аккаунт организации.

Напомним, Осака объявила об уходе из агентства IMG и создании собственной организации под названием Evolve в мае 2022 года. Компания способствует продвижению теннисистов. Первым клиентом агентства в июне 2022-го стал австралийский теннисист Ник Кирьос, который был клиентом Дьюгида, когда тот ещё работал в IMG. В январе 2023 года контракт с Evolve заключила туниска Онс Жабер.

Отметим, в мае 2024 года клиентом рекламного агентства Наоми Осаки стала россиянка Анна Калинская.

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