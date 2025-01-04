Ник Кирьос отреагировал на решение Соболенко сотрудничать с агентством Осаки

Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос двумя словами отреагировал на новость о начале сотрудничества первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко с менеджерским агентством Evolve, запущенным Наоми Осакой, и агентом японки Стюартом Дьюгидом.

«Огромные новости», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Осака объявила об уходе из агентства IMG и создании собственной организации под названием Evolve в мае 2022 года. Компания способствует продвижению теннисистов. Отметим, в мае 2024 года клиентом рекламного агентства Наоми Осаки стала россиянка Анна Калинская.