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Ник Кирьос отреагировал на решение Соболенко сотрудничать с агентством Осаки

Ник Кирьос отреагировал на решение Соболенко сотрудничать с агентством Осаки
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Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос двумя словами отреагировал на новость о начале сотрудничества первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко с менеджерским агентством Evolve, запущенным Наоми Осакой, и агентом японки Стюартом Дьюгидом.

«Огромные новости», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Осака объявила об уходе из агентства IMG и создании собственной организации под названием Evolve в мае 2022 года. Компания способствует продвижению теннисистов. Отметим, в мае 2024 года клиентом рекламного агентства Наоми Осаки стала россиянка Анна Калинская.

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