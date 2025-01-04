Александр Шевченко проиграл Хуберту Хуркачу в полуфинале United Cup Казахстан — Польша

В ночь с 3 на 4 января мск в Австралии завершился первый матч командного полуфинального противостояния United Cup Казахстан — Польша, в котором встретились 78-я ракетка мира Александр Шевченко и 16-й номер рейтинга ATP Хуберт Хуркач. Игра окончилась победой польского теннисиста в двух партиях — 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 59 минут. Шевченко один раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и не заработал за матч ни одного брейк-пойнта. Хуркач выполнил 10 эйсов при полном отсутствии двойных ошибок и выиграл три брейк-пойнта из четырёх.

Польша лидирует в полуфинальном противостоянии United Cup с Казахстаном со счётом 1:0. Во втором матче встретятся шестая ракетка мира Елена Рыбакина и второй номер рейтинга WTA Ига Швёнтек.

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