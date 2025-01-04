Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Шевченко — Хуберт Хуркач, результат матча 4 января 2025, счет 0:2 (3:6, 2:6), 1/4 финала WTA-500 в Брисбене

Александр Шевченко проиграл Хуберту Хуркачу в полуфинале United Cup Казахстан — Польша
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 3 на 4 января мск в Австралии завершился первый матч командного полуфинального противостояния United Cup Казахстан — Польша, в котором встретились 78-я ракетка мира Александр Шевченко и 16-й номер рейтинга ATP Хуберт Хуркач. Игра окончилась победой польского теннисиста в двух партиях — 6:3, 6:2.

United Cup. 1/2 финала
04 января 2025, суббота. 02:40 МСК
Александр Шевченко
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

Продолжительность матча составила 59 минут. Шевченко один раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и не заработал за матч ни одного брейк-пойнта. Хуркач выполнил 10 эйсов при полном отсутствии двойных ошибок и выиграл три брейк-пойнта из четырёх.

Польша лидирует в полуфинальном противостоянии United Cup с Казахстаном со счётом 1:0. Во втором матче встретятся шестая ракетка мира Елена Рыбакина и второй номер рейтинга WTA Ига Швёнтек.

Календарь United Cup
Турнирная сетка United Cup

Видео: Потапова и Шевченко дают клятву на корте в Санкт-Петербурге

Материалы по теме
Фото
Елена Рыбакина поделилась новогодним фото сборной Казахстана
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android