Ига Швёнтек обыграла Елену Рыбакину из Казахстана и вывела Польшу в финал United Cup

В ночь с 3 на 4 января мск в Австралии завершился второй матч командного полуфинального противостояния United Cup Казахстан — Польша, в котором встретились шестая ракетка мира Елена Рыбакина и второй номер рейтинга WTA Ига Швёнтек. Игра окончилась победой польской теннисистки в двух партиях — 7:6 (7:5), 6:4. Общий счёт противостояния 2:0 гарантировал сборной Польши выход в финал United Cup.

Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут. Рыбакина один раз подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала один из двух брейк-пойнтов. Швёнтек выполнила два эйса при трёх двойных ошибках и выиграла за матч два брейк-пойнта из девяти заработанных.

Ранее 78-я ракетка мира Александр Шевченко из Казахстана уступил 16-му номеру рейтинга ATP поляку Хуберту Хуркачу в двух сетах — 3:6, 2:6.

Видео: Арина Соболенко сняла совместное видео с Игой Швёнтек