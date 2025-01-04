Ига Швёнтек обыграла Елену Рыбакину из Казахстана и вывела Польшу в финал United Cup

В ночь с 3 на 4 января мск в Австралии завершился второй матч командного полуфинального противостояния United Cup Казахстан — Польша, в котором встретились шестая ракетка мира Елена Рыбакина и второй номер рейтинга WTA Ига Швёнтек. Игра окончилась победой польской теннисистки в двух партиях — 7:6 (7:5), 6:4. Общий счёт противостояния 2:0 гарантировал сборной Польши выход в финал United Cup.
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Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут. Рыбакина один раз подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала один из двух брейк-пойнтов. Швёнтек выполнила два эйса при трёх двойных ошибках и выиграла за матч два брейк-пойнта из девяти заработанных.
Ранее 78-я ракетка мира Александр Шевченко из Казахстана уступил 16-му номеру рейтинга ATP поляку Хуберту Хуркачу в двух сетах — 3:6, 2:6.
Видео: Арина Соболенко сняла совместное видео с Игой Швёнтек
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