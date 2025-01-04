Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина — Ига Швёнтек, результат матча 4 января 2025, счет 0:2 (6:7 (5:7), 4:6), 1/2 финала United Cup

Ига Швёнтек обыграла Елену Рыбакину из Казахстана и вывела Польшу в финал United Cup
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 3 на 4 января мск в Австралии завершился второй матч командного полуфинального противостояния United Cup Казахстан — Польша, в котором встретились шестая ракетка мира Елена Рыбакина и второй номер рейтинга WTA Ига Швёнтек. Игра окончилась победой польской теннисистки в двух партиях — 7:6 (7:5), 6:4. Общий счёт противостояния 2:0 гарантировал сборной Польши выход в финал United Cup.

United Cup. 1/2 финала
04 января 2025, суббота. 04:00 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		4
7 7 		6
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут. Рыбакина один раз подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала один из двух брейк-пойнтов. Швёнтек выполнила два эйса при трёх двойных ошибках и выиграла за матч два брейк-пойнта из девяти заработанных.

Ранее 78-я ракетка мира Александр Шевченко из Казахстана уступил 16-му номеру рейтинга ATP поляку Хуберту Хуркачу в двух сетах — 3:6, 2:6.

Календарь United Cup
Турнирная сетка United Cup

Видео: Арина Соболенко сняла совместное видео с Игой Швёнтек

Материалы по теме
Александр Шевченко проиграл Хуберту Хуркачу в полуфинале United Cup Казахстан — Польша
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android