Полина Кудерметова вышла в финал WTA-500 в Брисбене, обыграв Ангелину Калинину

107-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова пробилась в финал турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене. В полуфинальном матче россиянка переиграла в двух партиях 55-ю в мировом рейтинге украинку Ангелину Калинину — 6:4, 6:3.

В финале турнира WTA-500 в Брисбене Полина Кудерметова сыграет с победителем матча между 16-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и первым номером мирового рейтинга Ариной Соболенко из Беларуси.