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Полина Кудерметова — Ангелина Калинина, результат матча 4 декабря 2024, счет 2:0 (6:4, 6:3), 1/2 финала WTA-500 в Брисбене

Полина Кудерметова вышла в финал WTA-500 в Брисбене, обыграв Ангелину Калинину
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107-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова пробилась в финал турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене. В полуфинальном матче россиянка переиграла в двух партиях 55-ю в мировом рейтинге украинку Ангелину Калинину — 6:4, 6:3.

Брисбен (ж). 1/2 финала
04 января 2025, суббота. 05:10 МСК
Полина Кудерметова
107
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Ангелина Калинина
55
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина

В финале турнира WTA-500 в Брисбене Полина Кудерметова сыграет с победителем матча между 16-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и первым номером мирового рейтинга Ариной Соболенко из Беларуси.

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