Полина Кудерметова в финале Брисбена сыграет с Миррой Андреевой или Ариной Соболенко
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107-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова вышла в финал хардового турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене. В полуфинале Кудерметова в двух партиях победила 55-ю в рейтинге WTA украинку Ангелину Калинину, счёт матча по геймам — 6:4, 6:3.
Брисбен (ж). 1/2 финала
04 января 2025, суббота. 05:10 МСК
107
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|3
55
Ангелина Калинина
А. Калинина
В финале турнира WTA-500 в Брисбене Полина Кудерметова сыграет с победителем полуфинального противостояния между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и 16-й в мировой классификации, восходящей звездой российского тенниса 17-летней Миррой Андреевой.
Призовой фонд турнира в Брисбене составляет $ 1 520 600.
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