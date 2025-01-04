Полина Кудерметова в финале Брисбена сыграет с Миррой Андреевой или Ариной Соболенко

107-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова вышла в финал хардового турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене. В полуфинале Кудерметова в двух партиях победила 55-ю в рейтинге WTA украинку Ангелину Калинину, счёт матча по геймам — 6:4, 6:3.

В финале турнира WTA-500 в Брисбене Полина Кудерметова сыграет с победителем полуфинального противостояния между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и 16-й в мировой классификации, восходящей звездой российского тенниса 17-летней Миррой Андреевой.

Призовой фонд турнира в Брисбене составляет $ 1 520 600.

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