Полина Кудерметова в финале Брисбена, удаление Винисиуса с «Валенсией». Главное к утру

Российская теннисистка Полина Кудерметова вышла в финал турнира в Брисбене, обыграв украинку Ангелину Калинину, вингер «Реала» Винисиус Жуниор получил прямую красную карточку за неспортивное поведение в матче Ла Лиги с «Валенсией», «Милан» благодаря победе над «Ювентусом» вышел в финал Суперкубка Италии, где сыграет с «Интером». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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