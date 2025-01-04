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4 января главные новости спорта, футбол, хоккей, баскетбол, НБА, НХЛ, дартс, теннис

Полина Кудерметова в финале Брисбена, удаление Винисиуса с «Валенсией». Главное к утру
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Российская теннисистка Полина Кудерметова вышла в финал турнира в Брисбене, обыграв украинку Ангелину Калинину, вингер «Реала» Винисиус Жуниор получил прямую красную карточку за неспортивное поведение в матче Ла Лиги с «Валенсией», «Милан» благодаря победе над «Ювентусом» вышел в финал Суперкубка Италии, где сыграет с «Интером». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Полина Кудерметова вышла в финал WTA-500 в Брисбене, обыграв Ангелину Калинину.
  2. Винисиус может получить дисквалификацию до 12 матчей за удаление в игре с «Валенсией».
  3. «Милан» одержал волевую победу над «Ювентусом» и вышел в финал Суперкубка Италии.
  4. Ига Швёнтек обыграла Елену Рыбакину из Казахстана и вывела Польшу в финал United Cup.
  5. 17-летний Люк Литтлер стал самым молодым чемпионом мира по дартсу в истории.
  6. Гол Беллингема на 90+6-й минуте помог «Реалу» одержать волевую победу над «Валенсией».
  7. Гол Кросби и ассист Малкина не помогли «Питтсбургу» уйти от поражения в матче с «Флоридой».
  8. Фото скандального момента, где Винисиус толкнул в лицо вратаря «Валенсии» и был удалён.
  9. Артур ведёт активные переговоры об уходе из «Зенита» в «Атлетико Минейро» — Эрнан.
  10. Кросби отметился редчайшим достижением. Среди действующих игроков такое делал лишь Овечкин.
  11. Ла Лига разрешила «Барселоне» зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора — источник.
  12. «Денвер» уступил «Сан-Антонио», у Йокича и Вембаньямы 76 очков и дабл-даблы.
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