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Андрей Чесноков: ждём от россиян титулов в теннисе — весь мир знает, откуда они

Андрей Чесноков: ждём от россиян титулов в теннисе — весь мир знает, откуда они
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков заявил, что ждёт от россиян титулов в теннисном сезоне-2025, так как это будет большая честь не только для них, но и для всей России.

«Ждём от наших теннисистов и теннисисток в 2025 годов титулов. Каждый трофей — это большая честь не только для игрока, но и для России. Хоть наши спортсмены играют без флагов, но весь мир знает, откуда они. Хотелось бы, чтобы они приносили титулы стране», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, с 12 января российские теннисисты будут играть на первом турнире «Большого шлема» в году — Открытом чемпионате Австралии.

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