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Полина Кудерметова станет минимум 57-й ракеткой мира после выхода в финал Брисбена

Полина Кудерметова станет минимум 57-й ракеткой мира после выхода в финал Брисбена
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Российская теннисистка Полина Кудерметова станет минимум 57-й ракеткой мира после выхода в финал турнира WTA-500 в Брисбене. Если россиянке удастся выиграть титул, то она может занять 44-е место в рейтинге WTA.

Напомним, сегодня, 4 января, Кудерметова-младшая вышла в финал хардового турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене. В полуфинале она в двух партиях победила 55-ю в рейтинге WTA украинку Ангелину Калинину, счёт матча по геймам — 6:4, 6:3.

Брисбен (ж). 1/2 финала
04 января 2025, суббота. 05:10 МСК
Полина Кудерметова
107
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Ангелина Калинина
55
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина

В финале турнира WTA-500 в Брисбене Полина Кудерметова сыграет с победительницей полуфинального противостояния между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и 16-й в мировой классификации, восходящей звездой российского тенниса 17-летней Миррой Андреевой.

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