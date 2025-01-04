Полина Кудерметова станет минимум 57-й ракеткой мира после выхода в финал Брисбена

Российская теннисистка Полина Кудерметова станет минимум 57-й ракеткой мира после выхода в финал турнира WTA-500 в Брисбене. Если россиянке удастся выиграть титул, то она может занять 44-е место в рейтинге WTA.

Напомним, сегодня, 4 января, Кудерметова-младшая вышла в финал хардового турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене. В полуфинале она в двух партиях победила 55-ю в рейтинге WTA украинку Ангелину Калинину, счёт матча по геймам — 6:4, 6:3.

В финале турнира WTA-500 в Брисбене Полина Кудерметова сыграет с победительницей полуфинального противостояния между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и 16-й в мировой классификации, восходящей звездой российского тенниса 17-летней Миррой Андреевой.