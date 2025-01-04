Арина Соболенко — Мирра Андреева: текстовая онлайн-трансляция полуфинала в Брисбене

Сегодня, 4 января, состоится матч 1/2 финала в Брисбене, в котором встретятся первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница России Мирра Андреева, занимающая 16-ю строчку мирового рейтинга.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи представительниц Беларуси и России.

Счёт по личным встречам 3-1 в пользу Соболенко. Она одержала уверенные победы в 2023 году на «Мастерсе» в Мадриде (6:3, 6:1) и в матче Мировой теннисной лиги (6:2). В 2024 году в матче 1/4 финала белорусская спортсменка также была сильнее на «тысячнике» в Мадриде со счётом 6:1, 6:4. Однако последняя встреча между теннисистками осталась за Андреевой. Россиянка выиграла встречу в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 6:7, 6:4, 6:4.