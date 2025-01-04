Арина Соболенко — Мирра Андреева: текстовая онлайн-трансляция полуфинала в Брисбене
Поделиться
Сегодня, 4 января, состоится матч 1/2 финала в Брисбене, в котором встретятся первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница России Мирра Андреева, занимающая 16-ю строчку мирового рейтинга.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи представительниц Беларуси и России.
Брисбен (ж). 1/2 финала
04 января 2025, суббота. 11:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
16
Мирра Андреева
М. Андреева
Счёт по личным встречам 3-1 в пользу Соболенко. Она одержала уверенные победы в 2023 году на «Мастерсе» в Мадриде (6:3, 6:1) и в матче Мировой теннисной лиги (6:2). В 2024 году в матче 1/4 финала белорусская спортсменка также была сильнее на «тысячнике» в Мадриде со счётом 6:1, 6:4. Однако последняя встреча между теннисистками осталась за Андреевой. Россиянка выиграла встречу в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 6:7, 6:4, 6:4.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 января 2025
-
09:54
-
09:46
-
09:30
-
09:30
-
09:16
-
08:03
-
06:39
-
06:07
-
03:47
-
00:54
-
00:41
-
00:33
-
00:24
- 3 января 2025
-
23:47
-
23:30
-
22:55
-
22:27
-
21:26
-
20:15
-
20:06
-
19:38
-
19:25
-
19:04
-
17:32
-
17:30
-
17:22
-
17:14
-
17:00
-
16:11
-
15:34
-
15:18
-
14:45
-
14:15
-
13:27
-
13:03