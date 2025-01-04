Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Полина Кудерметова одержала седьмую победу подряд на уровне WTA

Полина Кудерметова одержала седьмую победу подряд на уровне WTA
Аудио-версия:
Комментарии

107-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова вышла в финал хардового турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене. В полуфинале Кудерметова в двух партиях победила 55-ю в рейтинге WTA украинку Ангелину Калинину, счёт матча по геймам — 6:4, 6:3.

Брисбен (ж). 1/2 финала
04 января 2025, суббота. 05:10 МСК
Полина Кудерметова
107
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Ангелина Калинина
55
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина

Для выхода в финал в Брисбене российской спортсменке понадобилось выиграть семь матчей подряд. Полина начала свой турнирный путь с квалификации, где для выхода в основную сетку обыграла 237-ю в рейтинге австралийку Астру Шарму (6:3, 6:2) и 88-ю в рейтинге Зейнеп Сёнмез из Турции (6:3, 6:2). В первом круге соперницей Кудерметовой-младшей стала 37-я ракетка мира китаянка Ван Синьюй (6:1, 6:3).

Во втором и третьем кругах Полина Кудерметова прошла через два трёхсетовых поединка с соотечественницами — 27-й в мире Людмилой Самсоновой (6:7 (7:9), 6:3, 6:2) и девятой в мире с третьим посевом на турнире Дарьей Касаткиной (1:6, 6:2, 7:5). В четвертьфинале соперницей Полины стала 64-я в мировом рейтинге американка Эшлин Крюгер (7:6 (7:5), 6:3), в полуфинале — Калинина.

В финале турнира WTA-500 в Брисбене 5 января 21-летняя Кудерметова-младшая сыграет с победительницей полуфинального противостояния между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и 16-й в мировой классификации 17-летней Миррой Андреевой.

Календарь WTA-500 в Брисбене
Турнирная сетка WTA-500 в Брисбене

Видео: Успехи российских теннисисток на Олимпиаде

Материалы по теме
Полина Кудерметова станет минимум 57-й ракеткой мира после выхода в финал Брисбена
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android