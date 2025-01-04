Полина Кудерметова одержала седьмую победу подряд на уровне WTA

107-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова вышла в финал хардового турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене. В полуфинале Кудерметова в двух партиях победила 55-ю в рейтинге WTA украинку Ангелину Калинину, счёт матча по геймам — 6:4, 6:3.

Для выхода в финал в Брисбене российской спортсменке понадобилось выиграть семь матчей подряд. Полина начала свой турнирный путь с квалификации, где для выхода в основную сетку обыграла 237-ю в рейтинге австралийку Астру Шарму (6:3, 6:2) и 88-ю в рейтинге Зейнеп Сёнмез из Турции (6:3, 6:2). В первом круге соперницей Кудерметовой-младшей стала 37-я ракетка мира китаянка Ван Синьюй (6:1, 6:3).

Во втором и третьем кругах Полина Кудерметова прошла через два трёхсетовых поединка с соотечественницами — 27-й в мире Людмилой Самсоновой (6:7 (7:9), 6:3, 6:2) и девятой в мире с третьим посевом на турнире Дарьей Касаткиной (1:6, 6:2, 7:5). В четвертьфинале соперницей Полины стала 64-я в мировом рейтинге американка Эшлин Крюгер (7:6 (7:5), 6:3), в полуфинале — Калинина.

В финале турнира WTA-500 в Брисбене 5 января 21-летняя Кудерметова-младшая сыграет с победительницей полуфинального противостояния между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и 16-й в мировой классификации 17-летней Миррой Андреевой.

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