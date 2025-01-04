Появилась сетка турнира WTA-500, где сыграют Андреева, Касаткина и ещё пять россиянок

Появилась сетка турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия), который пройдёт с 6 по 11 января. В основную сетку соревнований попали семь россиянок — Мирра Андреева, Дарья Касаткина, Диана Шнайдер, Анна Калинская, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Анастасия Павлюченкова.

Первой сеяной стала американка Джессика Пегула, которая уже во втором круге может сразиться с Миррой Андреевой. Второй — ещё одна американка, Эмма Наварро. Её во втором раунде может ждать россиянка Александрова. Третий номер посева получила Дарья Касаткина, которая сыграет с обладательницей уайлд-кард Оливией Гадеки из Австралии. Четвёртый — представительница США Даниэль Коллинз.

Шнайдер, Калинская и Самсонова сыграют с квалифаерами или лаки-лузерами, а Павлюченкова — с победительницей Уимблдона Маркетой Вондроушовой из Чехии.

Действующей победительницей соревнований является Елена Остапенко.