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Наоми Осака впервые с 2022 года вышла в финал турнира WTA

Наоми Осака впервые с 2022 года вышла в финал турнира WTA
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Сегодня, 4 января, бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака вышла в финал турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). Это её 12-й финал в карьере и первый с 2022 года.

Окленд (ж). 1/2 финала
04 января 2025, суббота. 07:40 МСК
Алисия Паркс
82
США
Алисия Паркс
А. Паркс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Наоми Осака
57
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

В Окленде Осака победила американку Алисию Паркс со счётом 6:4, 6:2. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.

Ранее Осака заявила, что готова уйти из тенниса, если не вернётся в топ рейтинга. Наоми Осака по два раза выигрывала Australian Open (2019, 2021) и US Open (2018, 2020). Всего она завоевала семь титулов на уровне WTA-тура в одиночном разряде. 2024 год японская теннисистка закончила на 58-м месте в рейтинге.

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