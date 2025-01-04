Наоми Осака впервые с 2022 года вышла в финал турнира WTA

Сегодня, 4 января, бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака вышла в финал турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). Это её 12-й финал в карьере и первый с 2022 года.

В Окленде Осака победила американку Алисию Паркс со счётом 6:4, 6:2. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.

Ранее Осака заявила, что готова уйти из тенниса, если не вернётся в топ рейтинга. Наоми Осака по два раза выигрывала Australian Open (2019, 2021) и US Open (2018, 2020). Всего она завоевала семь титулов на уровне WTA-тура в одиночном разряде. 2024 год японская теннисистка закончила на 58-м месте в рейтинге.