Состоялась жеребьёвка турнира WTA-250 в Хобарде, где сыграют В. Кудерметова и Блинкова

Появилась сетка турнира категории WTA-250 в Хобарде (Австралия), который пройдёт с 6 по 11 января. Там сыграют две россиянки — 72-я ракетка мира Вероника Кудерметова и Анна Блинкова, занимающая 77-е место в рейтинге WTA.

На старте турнира старшая Кудерметова поборется с Элизабеттой Коччиаретто из Италии, а Блинкова — с Бернардой Перой из США.

Сетку возглавила украинская теннисистка Даяна Ястремская. Второй номер посева получила бельгийка Элисе Мертенс, третий — представительница США Аманда Анисимова. На четвёртой строчке расположилась полька Магда Линетт.

Отметим, что шестой по рейтингу на турнир заявлена бывшая россиянка, ныне представляющая Армению, Элина Аванесян.