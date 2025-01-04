Иржи Легечка вышел в полуфинал турнира в Брисбене на отказе Димитрова

28-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка вышел в финал турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Его соперник, болгарский теннисист 10-я ракетка мира Григор Димитров, отказался от борьбы при счёте 4:6, 4:4 из-за травмы.

Встреча продолжалась всего 1 час 23 минуты. В её рамках Димитров выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и не смог заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Легечки четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Далее Легечка встретится с победителем матча между Опелкой и Мпетчи Перрикаром. Турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Действующим чемпионом является Григор Димитров.