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Иржи Легечка вышел в полуфинал турнира в Брисбене на отказе Димитрова

Иржи Легечка вышел в полуфинал турнира в Брисбене на отказе Димитрова
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28-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка вышел в финал турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Его соперник, болгарский теннисист 10-я ракетка мира Григор Димитров, отказался от борьбы при счёте 4:6, 4:4 из-за травмы.

Брисбен (м). 1/2 финала
04 января 2025, суббота. 08:05 МСК
Иржи Легечка
28
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		4
4 		4
         
Григор Димитров
10
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Встреча продолжалась всего 1 час 23 минуты. В её рамках Димитров выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и не смог заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Легечки четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Далее Легечка встретится с победителем матча между Опелкой и Мпетчи Перрикаром. Турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Действующим чемпионом является Григор Димитров.

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