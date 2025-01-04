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Полина Кудерметова вышла в первый финал турнира категории WTA-500 в карьере

Полина Кудерметова вышла в первый финал турнира категории WTA-500 в карьере
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107-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова вышла в финал хардового турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене. Это первый в карьере выход 21-летней Полины в финал на турнирах такого уровня. В полуфинале она в двух сетах победила 55-ю в рейтинге WTA украинку Ангелину Калинину, счёт матча по геймам — 6:4, 6:3.

Брисбен (ж). 1/2 финала
04 января 2025, суббота. 05:10 МСК
Полина Кудерметова
107
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Ангелина Калинина
55
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина

Для выхода в финал WTA-500 в Брисбене стартовавшей с квалификации Кудерметовой-младшей понадобилось одержать семь побед подряд.

Ранее лучшим достижением Полины Кудерметовой в одиночном разряде был выход в полуфинал на турнире категории WTA-250 в мексиканской Мериде в ноябре 2024 года.

Календарь WTA-500 в Брисбене
Турнирная сетка WTA-500 в Брисбене

Видео: События 2024 года в теннисе

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