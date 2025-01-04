Гауфф обыграла Мухову и вывела сборную США вперёд в 1/2 финала United Cup
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Завершился матч 1/2 финала турнира United Cup — 2025, в котором встретились третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф и чешская спортсменка Каролина Мухова, занимающая 22-е место в рейтинге WTA. Гауфф оказалась сильнее соперницы со счётом 6:1, 6:4.
United Cup. 1/2 финала
04 января 2025, суббота. 09:40 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Каролина Мухова
К. Мухова
Матч продолжался 1 час 27 минут. Гауфф выполнила восемь подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Муховой два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из девяти заработанных.
В следующем матче, между командами США и Чехии, Тейлор Фриц сыграет с Томашем Махачем. Если Фриц не одержит победу над более низкорейтинговым соперником, то решающим поединком станет микст.
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