Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Аслан Карацев выиграл челленджер в Таиланде

Аслан Карацев выиграл челленджер в Таиланде
Аудио-версия:
Комментарии

287-я ракетка мира российский теннисист Аслен Карацев выиграл «челленджер» в Нонтхабури (Таиланд). В финальном матче он обыграл 162-ю ракетку мира представителя Франции Грегуара Баррера со счётом 7:6 (7:5), 7:5.

В рамках встречи Карацев четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Баррера семь эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Отметим, что для Карацева это был первый финал с августа 2020 года. Карацев — первый и единственный теннисист в истории Открытой эры, вышедший в полуфинал на дебютном турнире «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии — 2021). Кроме того, в его активе победа на четырёх турнирах ATP, серебряная медаль Олимпийских игр в миксте, а также Кубок Дэвиса и Кубок ATP 2021 года в составе сборной России.

Материалы по теме
Давыденко рассказал, что мешает Аслану Карацеву вернуться на топ-уровень
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android