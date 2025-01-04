Аслан Карацев выиграл челленджер в Таиланде

287-я ракетка мира российский теннисист Аслен Карацев выиграл «челленджер» в Нонтхабури (Таиланд). В финальном матче он обыграл 162-ю ракетку мира представителя Франции Грегуара Баррера со счётом 7:6 (7:5), 7:5.

В рамках встречи Карацев четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Баррера семь эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Отметим, что для Карацева это был первый финал с августа 2020 года. Карацев — первый и единственный теннисист в истории Открытой эры, вышедший в полуфинал на дебютном турнире «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии — 2021). Кроме того, в его активе победа на четырёх турнирах ATP, серебряная медаль Олимпийских игр в миксте, а также Кубок Дэвиса и Кубок ATP 2021 года в составе сборной России.