Соболенко — Андреева: белоруска выиграла первый сет полуфинала в Брисбене

Завершился первый сет матча 1/2 финала в Брисбене, в котором встречаются первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница России Мирра Андреева, занимающая 16-ю строчку мирового рейтинга. Белорусская теннисистка выиграла первый сет со счётом 6:3. Во время этой партии Арина также отыграла пять брейк-пойнтов.
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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи представительниц Беларуси и России.
Счёт по личным встречам 3-1 в пользу Соболенко. Она одержала уверенные победы в 2023 году на «Мастерсе» в Мадриде (6:3, 6:1) и в матче Мировой теннисной лиги (6:2). В 2024 году в матче 1/4 финала белорусская спортсменка также была сильнее на «тысячнике» в Мадриде со счётом 6:1, 6:4. Однако последняя встреча между теннисистками осталась за Андреевой. Россиянка выиграла встречу в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 6:7, 6:4, 6:4.
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