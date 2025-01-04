35-летний Кей Нисикори сыграет в первом финале ATP с 2019 года

Бывшая четвёртая ракетка мира, финалист турнира «Большого шлема» японец Кей Нисикори вышел в финал турнира категории ATP-250 в Гонконге. Его соперник 19-летний китайский теннисист Шан Цзюньчэн в полуфинальном матче снялся из-за плохого самочувствия при счёте 3:4.

Теннисисты сыграли всего 23 минуты. За это время каждый из игроков сумел выполнить по три подачи навылет, при этом никто из них не успел заработать брейк-пойнты и сделать двойные ошибки.

За 13-й титул в своей карьере Нисикори поспорит с французом Александром Мюллером, который в своём полуфинальном матче отыграл сет и брейк у испанца Хауме Мунара.