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35-летний Кей Нисикори сыграет в первом финале ATP с 2019 года

35-летний Кей Нисикори сыграет в первом финале ATP с 2019 года
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Бывшая четвёртая ракетка мира, финалист турнира «Большого шлема» японец Кей Нисикори вышел в финал турнира категории ATP-250 в Гонконге. Его соперник 19-летний китайский теннисист Шан Цзюньчэн в полуфинальном матче снялся из-за плохого самочувствия при счёте 3:4.

Гонконг. 1/2 финала
04 января 2025, суббота. 11:55 МСК
Цзюнчэн Шан
50
Китай
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
3
4
         
Кей Нисикори
106
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори

Теннисисты сыграли всего 23 минуты. За это время каждый из игроков сумел выполнить по три подачи навылет, при этом никто из них не успел заработать брейк-пойнты и сделать двойные ошибки.

За 13-й титул в своей карьере Нисикори поспорит с французом Александром Мюллером, который в своём полуфинальном матче отыграл сет и брейк у испанца Хауме Мунара.

Гонконг. 1/2 финала
04 января 2025, суббота. 09:10 МСК
Александр Мюллер
67
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 6
6 		6 5 4
         
Хауме Мунар
62
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
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