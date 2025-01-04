Фото: эмоции Мирры Андреевой после поражения от Соболенко в Брисбене

16-я ракетка мира представительница России Мирра Андреева не сдержала эмоций после поражения от лидера мирового рейтинга WTA белорусской теннисистки Арины Соболенко (2:6, 3:6) в полуфинале хардового турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).

Фото: кадр из трансляции

Андреева выполнила два эйса при четырёх двойных ошибках и не реализовала ни одного брейк-пойнта из восьми. Белоруска три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных.

В финале соревнований в Брисбене Соболенко сыграет с другой представительницей России, Полиной Кудерметовой, начинавшей турнир с квалификации.