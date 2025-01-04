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Фото: эмоции Мирры Андреевой после поражения от Соболенко в Брисбене

Фото: эмоции Мирры Андреевой после поражения от Соболенко в Брисбене
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16-я ракетка мира представительница России Мирра Андреева не сдержала эмоций после поражения от лидера мирового рейтинга WTA белорусской теннисистки Арины Соболенко (2:6, 3:6) в полуфинале хардового турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).

Фото: кадр из трансляции

Брисбен (ж). 1/2 финала
04 января 2025, суббота. 11:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Мирра Андреева
16
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Андреева выполнила два эйса при четырёх двойных ошибках и не реализовала ни одного брейк-пойнта из восьми. Белоруска три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных.

В финале соревнований в Брисбене Соболенко сыграет с другой представительницей России, Полиной Кудерметовой, начинавшей турнир с квалификации.

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